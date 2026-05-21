秋田朝日放送 北都銀行が発表した昨年度の決算は、７期ぶりの減収減益となりました。 北都銀行の昨年度の決算は、一般企業の売上高にあたる経常収益が貸出金利息が増加した一方で、有価証券利息配当金が減少したことなどにより、前の期と比べて７．５％減少し２２５億４１００万円でした。 事業全体の利益を示す経常利益は前の期から２３．１％減少の７億１４００万円でした。最終的な利益となる当期純利益は、４億３３