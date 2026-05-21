Milton A.N.C. Marshallは、最大80時間の長寿命バッテリーと、最新のアダプティブノイズキャンセリング(ANC)技術を搭載したBluetoothヘッドフォン「Milton A.N.C.」を5月29日より発売する。オンラインストアでは限定先行販売中で、価格は32,990円。 “日常使いにおける携帯性を追求したデザイン”を採り入れたという、Marshallの最新ワイヤレスヘッドフォン。 コンパクトに折り畳むことができ、どこにでも収納で