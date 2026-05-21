ＪＲＡは５月２１日、日本ダービーが行われる５月３１日の東京競馬９Ｒと１０Ｒのレース名を変更すると発表した。９Ｒは「薫風Ｓ」から「ＡＲＦ杯薫風Ｓ」に、１０Ｒは「むらさき賞」から「ＩＦＨＡ杯むらさき賞」にそれぞれ変更する。５月３０日にＡＲＦ（アジア競馬連盟）およびＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）の執行協議会が日本で開催されることに際し変更される。