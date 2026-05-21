元宝塚歌劇のトップスターで女優・紫吹淳と俳優・伊原剛志が２１日、都内で出演ミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（岡崎育之介演出、６月１１〜２４日、東京芸術劇場シアターイースト）の稽古を公開し、取材に応じた。日本初演のオフ・ブロードウェーミュージカルで、紫吹は子育てと仕事の作曲に追われるシングルマザー役。ひょんなことでタイムスリップし、南極探検家（伊原）と出会って恋に落ちる奇想天外