２４年のエルムＳなど重賞３勝（うち地方１勝）を挙げるペイシャエス（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父エスポワールシチー）が、右前浅屈腱炎で全治９か月以上の休養を要する見込みであることが分かった。２１日、ＪＲＡが発表した。同馬は４月１８日のアンタレスＳで１１着に終わっていた。