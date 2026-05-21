俳優の松坂桃李（37）が21日、都内で行われた『タイガー魔法瓶土鍋炊飯器20周年新フラッグシップ発表会』に登場した。松坂が自身の20年前を振り返り、当時の悩みを明かした。【写真】楽しそう…！満面の笑みでおにぎりを握る松坂桃李松坂は、今回発表された土鍋炊飯器20周年記念モデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」の新CMに出演。今日からWEBにて先行公開され、6月21日からテレビCMとして全国で放送される。“20周