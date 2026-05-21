シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。デビュー当時から変わらぬ姿がSNS上で話題を集めた。【写真】本当に47歳??視聴者も驚いた矢井田瞳の現在の姿この日は「平成の音楽事情語り尽くし＆ヒットソング生披露SP」と題し、矢井田は、島谷ひとみとともに番組出演。平成の音楽シーンを語り尽くした。番組冒頭では、木曜レギュラーのKEY TO