ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、人気の期間限定ラーメンが再登場する40周年企画「かむ博」第2弾を5月21日からスタートする。【写真】夏の期間限定メニューでNo.1人気…『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』過去3年間で販売された夏の期間限定メニューでNo.1販売数を記録したという『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』を、6月30日まで期間限定で販売する。 『さっ晴り牛とろ玉ラーメン』は、冷たいしょうゆベースのスープに甘