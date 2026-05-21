「うちの子が、隣の車を傷つけた…？」ある日突然、隣人から「あなたの子どもが車に傷をつけた」と責められた人の体験談を漫画にした『お宅のお子さんが車を傷つけました。』防犯カメラには、たしかに子どもが車のそばに立っている姿が映っているのですが―ー。子どもは「やってない」と否定します。証拠は曖昧なまま、ついには高額な示談金まで要求してくる隣人とのご近所トラブルはどうなるー？>>マンガ「お宅のお子さんが車を傷