セブン-イレブン各店では、2026年５月21日から27日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。5月19日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブン・ミニストップ「私のフルーツこれ1本」の無料券も「１個買うと１個もらえる」キャンペーン5月21日から新たに始まった「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、ぜんぶで4つ。