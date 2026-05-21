ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。5月21日（木）放送の同番組では、「話題の『またたびコーラ』でネコにモテる!?」や「京都動物愛護センターの挑戦」などを特集する。【写真】隠れているネコも興味津々!? 話題の“またたびコーラ”を検証SNSで「ネコにモテる人間になれるかも」と一晩で17万アクセスを記録した話題の飲料「またたびコーラ」を徹底調