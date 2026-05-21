【石浜芽衣デジタル写真集「Maison de meme」】 5月21日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 ワニブックスは5月21日に、アイドルグループ「虹のコンキスタドール」の“めめ”こと、石浜芽衣さんのデジタル写真集「Maison de meme」を発売した。価格は2,200円。 2022年のアイドルデビュー以降、アイドル界のみならず、グラビアシーンも席巻中の石浜