5月21日、レバンガ北海道は、関野剛平、島谷怜、菊地広人の3選手との契約が継続となることを発表した。なお、関野は2026－27シーズンの契約、島谷は2027－28シーズンまでの複数年契約、菊地は2026－27シーズンまでの契約（2年契約の2年目）となる。 北海道出身で現在31歳の関野は、183センチ80キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東海大学から