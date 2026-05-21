滋賀レイクスは5月21日、駒水大雅ジャックと2026－27シーズン選手契約を締結したことを発表した。翌シーズンまでの2年契約だという。 現在27歳の駒水は、200センチ95キロの体格を誇るスモールフォワード兼パワーフォワード。2020－21シーズンに大阪エヴェッサでBリーグのキャリアを始めると、佐賀バルーナーズ、ベルテックス静岡、徳島ガンバロ