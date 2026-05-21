2026年にディズニープラス スターにて配信されるチ・チャンウクと今田美桜のW主演ドラマ 『メリーベリーラブ』にナム・ユンスが出演することが発表された。 参考：今田美桜、チ・チャンウクとのラブコメ撮影に意気込み「お兄様的存在なので頼りにしたい」 本作は、美しく自然豊かな島を舞台に、国境を越えた甘酸っぱい恋を描く“農業ロマンティックコメディ”。ウォルト・ディズニー・ジャ