5月21日、越谷アルファーズは、ベルテックス静岡を退団した森高大氏が2026－27シーズンのヘッドコーチに就任することを発表した。 森氏は香川県出身の36歳。東京大学、ウエストバージニア大学大学院を経て、2015－16シーズンから9年間にわたりアルバルク東京でアシスタントコーチやスキルコーチを歴任した。2024－25シーズンに静岡のヘッドコー