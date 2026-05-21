6月5日に公開されるアマンダ・セイフライド主演映画『アン・リー／はじまりの物語』の35mmフィルム上映が決定。あわせて特別映像が公開された。 参考：『アン・リー／はじまりの物語』6月5日公開決定アマンダ・セイフライドが歌う本予告も 本作は、18世紀に性差や人種を超えた人間の平等を唱え、自らをキリストの女性的化身と信じ、その信念のもとアメリカに渡り、数々の受難にも耐えながら“シェーカ&#