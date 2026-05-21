東京機械製作所が大幅続伸し年初来高値を更新している。２０日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４７％）、または１億円としており、取得期間は５月２１日から８月３１日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS