城南進学研究社が反発している。２０日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高５７億３１００万円（前期比２．０％増）、営業利益１億４２００万円（同８３．７％増）、最終利益８４００万円（前期４００万円）と大幅増益を見込むことが好感されている。なお、年間配当予想は前期比２円減の５円としている。 学習塾事業の深化を進めるほか、学習塾に続く第２の柱として保育園事業の成長を目指す。なお、