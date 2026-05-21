ＴＥＮＴＩＡＬが後場一段高となった。同社は２１日正午、取得総数２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．７％）、取得総額１０億円を上限とする自社株買いの実施を発表し、材料視された。取得期間は５月２２日から８月３１日まで。 出所：MINKABU PRESS