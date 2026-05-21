任天堂は、新たにヨッシーが描かれたグッズを発表した。NintendoTOKYO／OSAKA／KYOTO／FUKUOKAとマイニンテンドーストアで5月21日より発売される。 【画像あり】満腹なヨッシーといっしょにお出かけ新グッズラインナップ 今回追加されたのは、保冷ポーチ付きトートバッグと保冷剤の2つだ。きのみを楽しんでいるヨッシーがデザインされている。 特集ページでは、他にもキ