ニッコンホールディングスが大幅続伸し、上場来高値を更新した。非公開化に向けて検討に入ったと２０日に一部で報じられ、ファンド勢によるＴＯＢ（株式公開買い付け）などを巡る思惑が広がり、買いが集まった。米ブルームバーグ通信によると、具体的な提案を募る１次入札を６月初旬に実施する方針であることが分かったという。 出所：MINKABU PRESS