スクウェア・エニックスは、ゲーム開発コンテスト『SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026』を開催することを発表した。 本コンテストは、ジャンルや既存の枠組みにとらわれず、自らのアイデアで新しい“面白さ”を形にしようとするゲームクリエイターを応援するプロジェクト。優れた才能と作品を発掘し、同社のグローバルなパブリッシング体制を通じて世界中のプレイヤーへ届けることを目指す。