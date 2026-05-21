マイクロアドが４営業日ぶりに反発している。同社はきょう、提携関係にある香港のエタニティエックス・マーケティング・テクノロジーが持つインドネシア人の旅行予約データを活用し、新たに訪日インドネシア観光客を対象とした日本企業向けのインバウンドプロモーションサービスの提供を開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 サービス開始に伴い、ジェーシ&#