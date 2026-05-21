鳥取の大空が歓声に包まれる特別な1日がやってきます。2026年5月24日（日）、航空自衛隊美保基地で「令和8年度美保基地航空祭」が開催されます。今年は、圧倒的な人気を誇る「ブルーインパルス」の展示飛行に加え、美保基地ならではのC-2輸送機やKC-46A空中給油機といった大型機による大迫力のフライト、さらには政府専用機B-777の地上展示など、見どころが目白押しです。周辺道路の交通渋滞が毎年課題となるこのイベントですが、