チーズやカレーとも相性バツグン！ひと味違うキャベツレシピ2品【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品味わいがさっぱりしたキャベツは、和、洋、エスニック、どんな味つけをしてもおいしくいただけます。そこで、チーズと組み合わせたり、カレーに入れたり、いつもの料理とはひと味違うキャベツレシピ2品を紹介します！堤 人美さん教えてくれたのは▷堤 人美さん料理