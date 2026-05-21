開催：2026.5.21 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 1 - 2 [ブルージェイズ] MLBの試合が21日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。 7回表、9番 アンドレス・ヒメネス カウント3-2から