ブロッコリーの食感を楽しむ「スパイシーきんぴら」と「焼きサラダ」【画像17枚】アレンジ次第で使い方無限！ブロッコリーのおかず4月から国が定める「指定野菜」に加わり、ますます身近になったブロッコリー。でも、「ゆでてマヨネーズで食べるばかりでマンネリ気味……」という方も多いのでは。そこで今回は、ブロッコリーの「ちょっと意外な食べ方」をご紹介します。焼くことで引き出される香ばしさや、カレー味のきんぴらなど