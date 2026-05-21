【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』より、大ヒット御礼として新場面カットとオフショットが解禁。坂本家の“家族愛”が詰まった心温まるシーンが到着した。 ■目黒が「愛情がこもっていたので」と、おにぎりを完食したという裏話のあった場面写真も 愛する家族との平和な日常を守るため、襲い来る敵と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー『SAKAMOTO DAY