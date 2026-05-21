21日13時現在の日経平均株価は前日比2128.71円（3.56％）高の6万1933.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは348、変わらずは26と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト が296.87円、東エレク が243.37円、イビデン が151.18円、キオクシア が128.12円と続く。 マイナス寄与度は8