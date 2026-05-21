ここまで12戦中3戦を消化したスーパーフォーミュラ2026年シーズンだが、そのうちの2戦が決勝で雨に見舞われ、第1戦は規定周回に届かずハーフポイント付与、第3戦は中止。したがってポイントはまだ1.5戦分しか動いていない。タイトル争いを語るのは時期尚早といったところだが、過去2年間のデータから見ると、大きな動きだと感じざるを得ない。成立した2戦をともに制し37ポイントを獲得してい