2026年5月19日、香港メディア・香港01は、新型コロナ流行初期に武漢・湖北の防疫を担った「武漢F4」と呼ばれる官僚4人のうち3人がすでに失脚したことを報じた。記事は、全国政協常務委員で農業・農村委員会副主任の王暁東（ワン・シャオドン）副主任が、重大な規律違反および法律違反の疑いで調査を受け、失脚したことが公式に発表されたと紹介した。そして、王副主任は2017年に湖北省長に就任するなど、閣僚級まで順風満帆な出世