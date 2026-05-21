女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が22日、第40話が放送される。千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂）に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知り…。一方、一ノ瀬家ではシマケン（佐野晶哉）が