歌手の長渕剛（69）の最新ショットに、ファンから驚きの声が寄せられている。【映像】ファン衝撃の最新ショットや長渕剛と孫の2ショットこれまでもInstagramで、愛車の1962年式「シボレー・コルベットC1」に乗る姿や、ミュージシャンの長男・WATARU（37）との親子ショットなど、日常について発信してきた長渕。2025年5月の投稿では、ステージ上で孫のLalaちゃんを抱っこする姿を公開し、「カッコよすぎなじぃじ」「Lalaちゃん