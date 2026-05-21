演歌歌手の松前ひろ子が２１日、都内で、４月２１日発売の新曲「片恋文／ひろ子抄」の発表会に出席し、大腸がんを患っていることを初公表した。イベントでは、杖をついた状態で歌唱。報道陣を気遣って一人一人にあいさつするなど、気丈にステージをこなした。松前は新曲発売から１カ月が経過し、イベント実施となった理由について「本来ならば必ず発売前に発表会をしておりますが、順番が変わりまして、３月に大腸がんと言われ