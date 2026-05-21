山中市長（左から８人目）に要望書を提出する公明党横浜市議団＝２０日、横浜市役所中東情勢の混乱による原油や資材価格の高騰を受け、公明党横浜市議団（斉藤伸一団長）は２０日、現場の声を踏まえた中小企業支援策などを求める要望書を山中竹春市長に提出した。要望書は「市内中小企業から、資材不足などにより事業継続が困難との声が寄せられている」などと指摘。現場の実情と政府の認識に大きな差があるとした上で、現場を