敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。投げては5回88球を投げ、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。パドレス先発のランディ・バスケス投手が取材に応じた。初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォー