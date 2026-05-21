憂鬱になりがちな雨の日は、便利なオシャレアイテムに頼るのが正解。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた雨の日の「便利アイテム」をピックアップ。お手頃価格なので、まとめ買いもアリかも！ 梅雨を迎える前にぜひチェックしてみて。 靴を履いたままでOKの優秀シューズカバー 【3COINS】「ロングシューズカバー：M」\880（税込） 大切な靴を雨から守りたい……！ そんな人に