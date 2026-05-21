今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。地方の美容院で働いているA子さん。ある日、60代くらいのお客さんを担当することになりました。出身地の話をしていたところ、そのお客さんの信じられない一言に言葉を失ってしまったA子さん。しかし後日、同じお客さんがまたやって来て、何故か謝罪し始めて！？ 美容院での会話 私は地方の美容院で働いています。ある日、60代くらいのお客さんを担当することに