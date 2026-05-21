【スピック＆スパン】が2026年春夏に提案しているテーマは「UNWIND・CITY（アンワインド・シティ）」。都会的でありながらリラックス感のあるスタイリングです。プレスの森田さんはトレンドを適度に取り入れながら、こなれ感のある大人カジュアルなコーデを作るのがとても上手。今年の猛暑を楽しく乗り切れそうなひと技効かせた着こなしテクニックを紹介してもらいました。 大人のためのリラックスしすぎないリラック