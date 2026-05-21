女優のアリエル・ウィンターが先日、俳優のルーク・ベンワードと破局したことを受け、ドラマ「モダン・ファミリー」で姉弟役を演じた俳優のノーラン・グールドと同居を始めたという。 【写真】ベタベタだったのに…アリエル・ウィンターとルーク・ベンワード 2022年からナッシュビルでルークと同棲していたアリエルが現在、同ドラマで弟役を演じていたノӦ