[caption id="attachment_1615447" align="aligncenter" width="600"] 店舗外観イメージ[/caption]ベイシアは、5月20日(水)、東京都東村山市に、Beisia Foods Park 東村山店をグランドオープンした。東京都での出店は、2014年にオープンした青梅インター店以来、12年ぶり2店舗目となる。日常使いしやすい商品を豊富に展開東京都東村山市は、多摩地域の北西部に位置し、サツマイモや梨などの生産が盛んな地域。都心へのアクセスの利