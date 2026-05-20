独自の特許製法「低温浄溜」により、日本酒から生まれた新しい蒸留酒「浄酎-JOCHU-」の生産、販売を行うナオライ(酒蔵：広島県神石高原町)は、NAORAI OnlineStoreにおいて、5月22日(金)〜6月15日(月)の期間に購入したすべての人を対象とした送料無料の「父の日キャンペーン」を実施する。「低温浄溜」が生んだ「第三の和酒」「浄酎 -JOCHU-」は、厳選した純米酒を特許技術である「低温浄溜」によって、日本酒由来の豊かな香りと風