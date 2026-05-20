新潟県三条市に本社を構えるMybaseと、魚沼の老舗酒蔵「緑川」がコラボ。酒粕チーズケーキ「Mrs.雪国(ミセスユキグニ)」を開発し、オンラインショップなどで販売を開始した。親子で楽しめる酒粕チーズケーキ「Mrs.雪国」「Mrs.雪国」は、日本有数の米どころ魚沼が生んだ上質な酒粕を配合したちょっぴり贅沢なチーズケーキ。気軽に酒粕に触れて欲しい、そんな想いから、酒粕はほんのり香る程度の配合にし、子どももパクパク食べてし