[caption id="attachment_1614820" align="aligncenter" width="600"] セバスチャン・ブイエ スペシャル ペーシュ メルバ[/caption]ジェイ・ワークスは、銀座三越4階のカフェ「ボンボヌール」にて、果実を主役にした、初夏の訪れを感じさせるデセールやパフェ、ケーキの新メニューが登場したことを発表した。みずみずしい桃をはじめ、旬のマンゴーやベリー、南国フルーツを使用しており、見た目も味わいも軽やかなラインアップとな