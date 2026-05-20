StyLeは、東京・青山一丁目の人気居酒屋「青山一丁目たぬき」の姉妹店「焼鳥たぬき」を、5月19日(火)に青山一丁目駅にオープンした。「青山一丁目たぬき」から焼き鳥屋がオープン新たにオープンする「焼鳥たぬき」は、青山一丁目の人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」の姉妹店。2022年にオープンした「青山一丁目たぬき」は、『月刊食堂』や『飲食店ドットコムジャーナル』など飲食系メディアから取材される機会も多く、SNSでも紹介