大阪府泉南市にある関西最大級のレクリエーションスポット「泉南ロングパーク」で、ABCラジオ春の新イベント「大谷自動車presents ABCラジオシーサイドカーフェスタ 2026」が開催される。主催は、朝日放送ラジオ。入場無料で雨天決行だ。5月23日(土)・24日(日)の2日間にわたってABCラジオの公開生放送や、ここでしか見ることのできない特別ステージ、パーソナリティとのふれあい企画などを実施。家族や友達と一緒に楽しめるイベン