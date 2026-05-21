21日、松本市の小学校近くでクマが目撃され、警察や市が注意を呼び掛けています。21日午前7時すぎ、松本市並柳のスーパー付近で「クマを見た」と警察に通報がありました。また、近くの並柳小学校の北側の道路でも、クマ1頭の目撃情報がありました。このほか、午前7時すぎから付近で複数の目撃情報が寄せられ、警察が警戒にあたりましたが、発見には至っていません。人的被害はないということです。近所の人は「シカは2