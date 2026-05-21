長野市では、今年行われたミラノ・コルテイナオリンピック、パラリンピックで活躍した選手の功績を称えようと21日、市民栄誉賞と市長特別賞の表彰式が行われました。長野市役所を訪れたのは、スキージャンプで2つの銅メダルを獲得した丸山希選手や、今年3月に引退したスキーノルディック複合の渡部暁斗さんなど7人です。丸山選手など5人には市民栄誉賞が、渡部さんと山本涼太選手には市長特別賞が贈られました。丸山希