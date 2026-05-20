文化学園大学服装学部ファッションクリエイション学科は、6月12日(金)〜14日(日)の期間、第41回ファッションショー「異鳴調(いめいちょう)」を同学の遠藤記念館大ホールで開催する。入場無料だ。このファッションショーは、大学におけるファッション教育の先駆けとして、62年の歴史をもつ同学科の象徴的なイベントのひとつ。70体をこえる衣装とそれを際立たせる演出を観てみよう。企画や演出など、学生がすべてを手掛けるショー[ca